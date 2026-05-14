Giuseppe Balduzzi candidato sindaco a Clusone | Vogliamo un Comune più presente

A Clusone si avvicinano le elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio. Tra i candidati alla carica di sindaco c’è anche una figura che ha annunciato il suo impegno per rendere il Comune più presente e attivo. La campagna elettorale è entrata nel vivo con varie iniziative e dichiarazioni da parte dei candidati, pronti a presentare i loro programmi alla comunità locale.

Si avvicinano le elezioni amministrative a Clusone. Alle comunali del 24 e 25 maggio sono due le liste in campo: da una parte c’è “Clusone Sì”, che punta sul candidato sindaco Giuseppe Balduzzi e dall’altra “Clusone al Massimo”, guidata dal candidato sindaco Massimo Morstabilini, attuale primo cittadino. INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO GIUSEPPE BALDUZZI – “CLUSONE SI’”. Perché ha deciso di candidarsi? L’impegno amministrativo per la comunità mi appassiona da sempre. Quando ho trovato questo gruppo pieno di idee, entusiasmo e voglia di fare, composto sia da persone con esperienza sia, soprattutto, da tanti giovani alla prima esperienza amministrativa, non ho avuto dubbi sul fatto che fosse il momento giusto per rimettermi in gioco e proporre un progetto alternativo per Clusone.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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