Roberto Radici candidato sindaco a Cene | Vogliamo un paese più curato sicuro e vivo

A Cene si avvicinano le elezioni amministrative con due liste pronte a contendersi la guida del paese. La scadenza è fissata per il 24 e il 25 maggio, quando i cittadini saranno chiamati a votare. Tra i candidati, uno ha annunciato il proprio impegno a rendere il paese più curato, sicuro e vivo. Le candidature sono ufficializzate e le discussioni pubbliche si sono già fatte più intense.

Sono due le liste in campo alle elezioni amministrative a Cene che si svolgeranno il 24 e il 25 maggio. Da una parte c’è la lista civica “Noi per Cene”, guidata dal candidato sindaco Roberto Radici, e dall’altra la lista “Direzione Cene”, con lo stemma della Lega all’interno del proprio simbolo, puntando sulla candidata sindaca Gaia Anselmi, già presente con la lista dell’attuale primo cittadino Edilio Moreni alla scorsa tornata elettorale. CENE. Coordinate 45°46?46?N 9°49?33?E Altitudine 368 m s.l.m. Superficie 8,6 km² Abitanti 4 040 (31-1-2026) Densità 469,77 ab.km² INTERVISTA AL CANDIDATO SINDACO ROBERTO RADICI – NOI PER CENE. Perché ha deciso di candidarsi? Ho deciso di candidarmi perché amo profondamente Cene e credo sia giunto il momento di restituire al mio paese tutto ciò che mi ha dato.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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