Giulio Tarri nel Centro Studi di Rinascimento Nazionale
Il Centro Studi Rinascimento Nazionale ha comunicato l’aggiunta di un nuovo membro nel proprio comitato scientifico. Si tratta di un professore che ha avuto incarichi accademici e ha pubblicato numerosi studi nel settore. La nomina è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente, senza indicare eventuali altre attività o coinvolgimenti del nominato.
Il Centro Studi Rinascimento Nazionale ha annunciato l’ingresso del professor Giulio Tarro nel proprio comitato scientifico. Medico, virologo e accademico, Tarro ha lavorato per anni presso l’ospedale Cotugno di Napoli ed è stato docente universitario. Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi studi scientifici in ambito virologico e oncologico e ha ricevuto diverse onorificenze istituzionali. Secondo quanto comunicato dall’ente, la nomina rientra nel rafforzamento delle attività del centro, che punta a sviluppare iniziative tra ambito culturale e scientifico. L’annuncio è stato dato da Luca Sforzini, presidente del Centro Studi Rinascimento Nazionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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