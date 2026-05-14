Giulio Tarri nel Centro Studi di Rinascimento Nazionale

Il Centro Studi Rinascimento Nazionale ha comunicato l’aggiunta di un nuovo membro nel proprio comitato scientifico. Si tratta di un professore che ha avuto incarichi accademici e ha pubblicato numerosi studi nel settore. La nomina è stata ufficializzata di recente, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali dell’ente, senza indicare eventuali altre attività o coinvolgimenti del nominato.

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