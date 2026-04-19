Oggi si è svolto il terzo raduno nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi, organizzato dall’istituto comprensivo De Amicis a Inveruno. Durante l’evento, è stato utilizzato lo slogan

"Oggi idee, domani scelte": lo slogan ha campeggiato durante il terzo raduno nazionale dei Consigli comunali dei ragazzi, organizzato dall’istituto comprensivo De Amicis, a Inveruno. Per due giorni oltre 450 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia hanno partecipato a un’iniziativa che ha messo al centro le nuove generazioni e il ruolo che possono e vogliono svolgere nella società. "Noi crediamo molto nello strumento del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che a Inveruno è una realtà dal 2017. Sono convinta che i giovani possano essere veri protagonisti del cambiamento, perché il domani comincia davvero oggi" ha commentato il sindaco Nicoletta Saveri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Consigli comunali dei ragazzi. Il terzo raduno nazionale nel nome di Giulio Regeni

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