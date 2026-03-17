Sacha Modolo commenta le recenti performance dei compagni di squadra, dichiarando di attendersi un Ganna al massimo delle sue capacità e sottolineando di non essere sorpreso dalla crescita di Pellizzari. Modolo, noto per la sua lunga carriera nel ciclismo internazionale, si pronuncia sulle evoluzioni dei colleghi, confermando di averli osservati con attenzione.

Per anni Sacha Modolo è stato uno dei volti più riconoscibili del ciclismo italiano nel panorama internazionale. Velocista capace di imporsi in volata, ma anche corridore completo, nel corso della sua carriera ha saputo ritagliarsi uno spazio importante tra i migliori della sua generazione. D’altronde, 47 vittorie da professionista – molte delle quali arrivate in corse di grande prestigio – non sono certo frutto del caso, ma il risultato di talento, lavoro e continuità ai massimi livelli. Dalle tappe conquistate al Giro d’Italia alle Classiche italiane vinte con autorità, fino ai piazzamenti nelle grandi corse di un giorno come la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre, la carriera di Modolo è stata ricca di momenti significativi e di prestazioni che hanno dimostrato la sua versatilità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sacha Modolo: “Mi aspetto il vero Ganna, so che motore ha. La crescita di Pellizzari non mi sorprende”

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