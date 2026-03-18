Reggio Calabria investe e uccide una giovane di 29 anni mentre attraversa | è caccia al pirata della strada

A Reggio Calabria una donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, è stata investita e uccisa mentre attraversava la strada durante la notte. L’incidente è avvenuto in via non precisata e al momento si cerca un'auto che si è allontanata senza fermarsi. La polizia sta indagando per identificare il veicolo e il conducente coinvolti nell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale a Reggio Calabria. Una giovane donna di 29 anni, di nazionalità finlandese, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto nella notte a Reggio Calabria. Il tragico episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino in viale Calabria, quando la vittima, che si trovava da sola, stava attraversando la strada. L’impatto è stato estremamente violento, tanto da causare la morte immediata della ragazza. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, dandosi alla fuga subito dopo l’investimento. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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