Investe un daino che attraversa la strada motociclista ferito alle gambe e al volto

Nella mattinata di venerdì 6, lungo la strada provinciale 53 vicino a Lido di Volano, un motociclista ha investito un daino che attraversava la strada. L’incidente ha causato ferite alle gambe e al volto al motociclista, che è stato soccorso sul posto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

Ancora un incidente stradale sulle strade della provincia. Nella mattinata di venerdì 6, lungo la strada provinciale 53 (all’altezza dell’abitato di Lido di Volano) un motociclista ha investito in pieno un daino. L’uomo – italiano, 70enne – a seguito dell’impatto con l’animale che stava attraversando l’arteria è finita rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso: il ferito è stato curato sul luogo del sinistro e poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Cona. Secondo quanto si apprende, avrebbe riportato traumi alle gambe e alla faccia, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

