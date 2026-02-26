Sabato si terrà l’ultimo addio a un geologo che ha perso la vita sotto una valanga in Valle d’Aosta. La camera ardente è stata allestita in via Suardi, dove amici e familiari potranno rendere omaggio alla salma. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, che si prepara a salutare il professionista. La salma rimarrà esposta fino al momento della cerimonia funebre.

L’ULTIMO SALUTO. Stefano Poli è morto domenica 22 febbraio in Valle d’Aosta: la salma è composta in via Suardi. I funerali al cimitero. Saranno celebrati sabato mattina, 28 febbraio, alle 10, nella chiesa del cimitero cittadino i funerali di Stefano Poli, il geologo morto a 66 anni travolto da una valanga domenica in Valle d’Aosta. Da oggi pomeriggio - giovedì 26 febbraio - sarà inoltre aperta la camera ardente alla sala del commiato di via Suardi in città. Poli era originario di Bergamo, ma da anni abitava a Pozzuolo Martesana con la moglie e la figlia. Docente ordinario di Petrologia dell’Università degli Studi, dal 2002 era componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo, mentre dal 2018 faceva parte dell’Accademia dei Lincei. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Morto sotto la valanga, sabato l’addio: aperta la camera ardente del geologo

