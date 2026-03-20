A Gemonio, nella villa di Umberto Bossi, si svolgono i funerali senza camera ardente, con la famiglia che riceve esclusivamente Giorgetti e Reguzzoni. L’evento si svolge nel massimo riserbo, mentre l’area circostante appare blindata e poco accessibile. Nessun dettaglio sulla presenza di altri rappresentanti o ospiti, e il clima rimane definito dal silenzio e dalla riservatezza.

L’ultimo addio a Umberto Bossi si sta consumando nel silenzio blindato della sua villa a Gemonio, dove la famiglia ha eretto un muro di riservatezza che profuma di messaggio politico. Le tapparelle restano abbassate e gli ingressi sono rigorosamente contingentati: una scelta che riflette l’insofferenza dei congiunti per il trattamento ricevuto dal Senatùr negli ultimi anni di vita. In questo clima di estremo riserbo, solo due figure esterne alla cerchia familiare sono state ammesse al cospetto del fondatore: il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, da sempre legato a Bossi, e Marco Reguzzoni, ex capogruppo leghista poi approdato in Forza Italia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bossi, a Pontida i funerali e nessuna camera ardente. La famiglia riceve solo Giorgetti e Reguzzoni

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