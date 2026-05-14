Giulio 9 anni travolto e ucciso da un’auto in piazzale Risorgimento Nel 2020 un incidente fotocopia i residenti | Non è cambiato niente

Un bambino di 9 anni è stato investito e ucciso da un’auto in piazzale Risorgimento a Bergamo. Nel 2020 un episodio simile si era verificato nello stesso luogo, e i residenti hanno commentato che nulla è cambiato da allora. La tragedia si è consumata in un pomeriggio di primavera, lasciando la comunità sconvolta. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità.

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Bergamo. È volato via, come un angelo, in un istante fatale. Quello che sembrava un normale pomeriggio di primavera si è spezzato all’improvviso in una tragedia difficile da accettare. In pochi attimi la serenità si è dissolta, congelando il respiro di un’intera città. Giulio Lovera, 9 anni, è morto nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio dopo essere stato travolto da una Smart in piazzale Risorgimento a Loreto. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale di Bergamo, intorno alle 16,30 il piccolo era in auto con il padre, fermo al semaforo in direzione via Broseta. Il genitore avrebbe accostato e fatto scendere il figlio per raggiungere il centro estetico gestito dalla madre, sull’altro lato della strada.🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da un’auto Leggi anche: Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da una Smart Temi più discussi: Giulio, 9 anni, travolto e ucciso da un'auto in piazzale Risorgimento; Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anni; Candele e disegni sull'asfalto a Loreto per il bambino di 9 anni travolto mentre attraversa la strada. Il saluto al papà, poi travolto mentre attraversava la strada: Giulio morto a 9 anniIl piccolo Giulio Lovera era sceso dalla vettura del padre per raggiungere il vicino negozio della mamma. Investito da una Smart. Un passante ha tentato di rianimarlo. ecodibergamo.it Giulio, 9 anni, travolto e ucciso da un’auto in piazzale Risorgimento. Nel 2020 un incidente fotocopia, i residenti: Non è cambiato nienteIl bambino investito a Loreto viveva con la famiglia nel quartiere di San Paolo. Il flash mob silenzioso di un centinaio di persone ... bergamonews.it