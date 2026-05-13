Dramma in piazzale Risorgimento | morto il bimbo di 9 anni travolto da una Smart
Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito da una Smart bianca mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15 e, nonostante i soccorsi, il bambino è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.
Bergamo. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, dove un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Smart bianca mentre attraversava la strada. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in auto con il padre e sarebbe sceso dal veicolo per raggiungere la madre e il fratello, che si trovavano nel centro estetico di famiglia. Il bambino avrebbe attraversato passando tra un’auto e un camion fermi al semaforo rosso, senza accorgersi della Smart che sopraggiungeva nella corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e il corpo del piccolo è stato sbalzato a diversi metri di distanza.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Notizie correlate
Leggi anche: Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da un’auto
Leggi anche: Bimbo di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento: gravissimo