Dramma in piazzale Risorgimento | morto il bimbo di 9 anni travolto da una Smart

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito da una Smart bianca mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15 e, nonostante i soccorsi, il bambino è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui