Dramma in piazzale Risorgimento | morto il bimbo di 9 anni travolto da una Smart

Da bergamonews.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio, in piazzale Risorgimento a Bergamo, un bambino di 9 anni è stato investito da una Smart bianca mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15 e, nonostante i soccorsi, il bambino è deceduto poco dopo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Bergamo. Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio in piazzale Risorgimento, dove un bambino di 9 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da una Smart bianca mentre attraversava la strada. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in auto con il padre e sarebbe sceso dal veicolo per raggiungere la madre e il fratello, che si trovavano nel centro estetico di famiglia. Il bambino avrebbe attraversato passando tra un’auto e un camion fermi al semaforo rosso, senza accorgersi della Smart che sopraggiungeva nella corsia opposta. L’impatto è stato violentissimo e il corpo del piccolo è stato sbalzato a diversi metri di distanza.🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Dramma in piazzale Risorgimento: morto il bimbo di 9 anni travolto da un’auto

Leggi anche: Bimbo di 9 anni investito da un’auto in piazzale Risorgimento: gravissimo

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web