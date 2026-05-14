Giuli inaugura in ritardo il Salone del Libro di Torino e Cacciari lo asfalta | La stagione delle riviste politiche è finita | non mancano gli eretici ma i partiti seri

Al Salone del Libro di Torino 2026, il ministro Giuli arriva con un ritardo di circa 40 minuti rispetto all’orario previsto. La cerimonia di apertura si svolge senza la sua presenza al momento stabilito, mentre il pubblico e gli organizzatori attendono l’intervento. Nel frattempo, un altro ospite, il filosofo Cacciari, interviene con una critica ai periodici politici attuali, affermando che la stagione di tali riviste si è conclusa e che non mancano più gli eretici, ma i partiti considerati seri.

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