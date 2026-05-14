Giuli inaugura in ritardo il Salone del Libro di Torino e Cacciari lo asfalta | La stagione delle riviste politiche è finita | non mancano gli eretici ma i partiti seri
Al Salone del Libro di Torino 2026, il ministro Giuli arriva con un ritardo di circa 40 minuti rispetto all’orario previsto. La cerimonia di apertura si svolge senza la sua presenza al momento stabilito, mentre il pubblico e gli organizzatori attendono l’intervento. Nel frattempo, un altro ospite, il filosofo Cacciari, interviene con una critica ai periodici politici attuali, affermando che la stagione di tali riviste si è conclusa e che non mancano più gli eretici, ma i partiti considerati seri.
Quando c’era “lui” i treni arrivavano in orario. Oggi invece al Salone del Libro 2026 il ministro Giuli arriva con 40 minuti di ritardo. Nella sala Blu del Lingotto, dove non c’è nemmeno da fare a cazzotti per entrare, Massimo Cacciari e Marco Tarchi attendono il ministro con signorile trattenuto fastidio. Il pubblico presente in sala – una sessantina di persone in mezzo a tante sedie vuote – prima mormora, verso i venti minuti di attesa rumoreggia, infine verso la mezz’ora prorompe in misurati e decisi sussulti. “Iniziamo senza il ministro!”, “Bastava Cacciari!”. Giuli arriva di corsa, trafelato, scuretto in volto, tenta un cenno di scusa. Qualcuno esonda un “ maleducato ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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