Al Salone del Libro, il ministro della Cultura è arrivato con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario previsto. All’ingresso, alcuni presenti hanno espresso dissenso con un coro di “Bastava Cacciari” e suoni di disapprovazione, tra “buu!” e mugugni. La sala ha reagito in modo deciso, manifestando chiaramente il proprio disappunto. La situazione si è verificata nel momento in cui il ministro ha varcato la soglia dell’area dedicata all’evento.

“Bastava Cacciari”. È con questa esclamazione, emersa in modo netto dal pubblico e accompagnata da “buu!” e mugugni di disapprovazione, che la platea del Salone del Libro ha accolto l’ingresso del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il titolare del dicastero si è presentato all’incontro in programma con 40 minuti di ritardo rispetto all’orario fissato in agenda, arrivando sul palco visibilmente imbarazzato. Un’attesa prolungata che ha progressivamente spazientito i presenti, i quali non hanno esitato a manifestare apertamente il proprio dissenso. La protesta del pubblico si è concretizzata in un coro di malcontento udibile in tutta la (piccola) sala. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Giuli arriva con 40 minuti di ritardo all’incontro al Salone del Libro e la sala protesta: “Bastava Cacciari” – VIDEO

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