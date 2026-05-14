A Giugliano in Campania, un uomo di 22 anni è stato arrestato dopo aver rubato un SUV di lusso e aver speronato un’auto dei Carabinieri durante un inseguimento. Il furto si è verificato nel corso della notte, e l’uomo ha cercato di scappare attraversando varie strade della città. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccare il veicolo e a fermare il giovane poco dopo l’incidente.

Giugliano in Campania, furto di un SUV di lusso e fuga spericolata: Carabinieri arrestano un 22enne dopo l’inseguimento.. Notte di tensione tra Napoli e Giugliano. La notte corre veloce tra Napoli e Giugliano in Campania. Le strade sono quasi deserte quando, attorno alle 3 del mattino, tre uomini entrano in azione. L’obiettivo è un garage di via Manzoni, a Posillipo, forzato in pochi istanti. Da lì sparisce una Range Rover Sport, un SUV di lusso che si dilegua nel buio. Un colpo studiato nei dettagli, che però inizia a incrinarsi pochi minuti dopo. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Il GPS tradisce i ladri. Il veicolo è dotato di sistema GPS, che trasmette in tempo reale la posizione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Giugliano, rubano un SUV e speronano i Carabinieri: arrestato

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