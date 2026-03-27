Due persone sono state arrestate dopo aver rapinato un'anziana e sottratto circa tre chilogrammi di oro. Dopo il colpo, i ladri hanno speronato l'auto della polizia durante un tentativo di fuga. Le indagini hanno ricostruito che gli autori si erano stabiliti a Genova, pianificando le operazioni tra Liguria e Basso Piemonte.

Arrestati due uomini di 32 e 38 anni: si erano finti carabinieri per entrare in casa della vittima 84enne, convincendola di dover compiere accertamenti sui suoi gioielli Avevano scelto di fare base a Genova per compiere approfonditi sopralluoghi sul territorio - tra la Liguria e il Basso Piemonte - ed entrare poi in azione. Si tratta di due uomini di 38 e 32 anni, italiani, arrestati dal personale della squadra mobile di Genova e della questura di Alessandria per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. I due, a bordo di un'auto noleggiata, avevano compiuto diversi sopralluoghi, soggiornando in un albergo del centro storico di Genova, senza apparenti motivazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Rapinano anziana e le rubano 3 kg d'oro, poi speronano l'auto della polizia

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