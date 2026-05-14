Da Posillipo a Giugliano con il Range Rover rubato | speronano i Carabinieri per fuggiere Preso 22enne di Mugnano

Nella notte, tre uomini hanno rubato una Range Rover Sport da un garage in via Manzoni a Posillipo. Dopo il furto, hanno tentato di fuggire e sono stati inseguiti dai Carabinieri tra Napoli e Giugliano. Durante il tentativo di fuga, hanno speronato un’auto delle forze dell’ordine. Un 22enne di Mugnano è stato fermato e arrestato nel corso dell’operazione.

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Furto nella notte a Posillipo, dove tre uomini hanno rubato una Range Rover Sport da un garage di via Manzoni, dando poi vita a un inseguimento terminato con un arresto tra Napoli e Giugliano. Il colpo è avvenuto intorno alle 3 del mattino. I malviventi hanno forzato l’ingresso del garage e in pochi minuti sono riusciti a portare via il suv di lusso, sparendo nel buio delle strade quasi deserte. A mandare all’aria il piano è stato il sistema gps installato sul veicolo. Il segnale della Range Rover rubata ha infatti raggiunto la Centrale Operativa dei Carabinieri di Giugliano, permettendo ai militari di localizzare rapidamente il mezzo in via Santa Maria a Cubito.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Da Posillipo a Giugliano con il Range Rover rubato: speronano i Carabinieri per fuggiere. Preso 22enne di Mugnano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate In area di servizio con una Range Rover Sport rubata. Beccato dalla poliziaDurante un controllo in A1 presso l’area di servizio Lucignano Ovest, gli uomini della polizia stradale di Battifolle hanno notato una apparentemente... Range Rover alla Design Week con “Traces”, viaggio nell’artigianalità su misuraRange Rover torna alla Milan Design Week con “Traces”, un’installazione site-specific realizzata insieme allo studio londinese di spatial design...