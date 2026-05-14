Sabato 16 maggio 2026 alle 10:30 si svolgerà a Giugliano in Campania, presso la Sala Libreria Claudio in Piazza Gramsci, la presentazione del libro “I fiori non muoiono mai”. Il volume, pubblicato da MYEVO Edizioni, sarà al centro dell'evento. La manifestazione coinvolgerà i presenti in un incontro dedicato alla nuova pubblicazione.

Sabato 16 maggio 2026 alle ore 10:30 presso la Sala Libreria Claudio in Piazza Gramsci a Giugliano in Campania si terrà la presentazione del libro “I fiori non muoiono mai” di Mario Grimaldi, pubblicato da MYEVO Edizioni. L’incontro sarà un’importante occasione di confronto e riflessione collettiva sui temi affrontati nel romanzo, dalla violenza sulle donne al coraggio della denuncia, passando per il dolore delle vittime ma anche per la rinascita, la consapevolezza e la necessità di costruire una cultura fondata sul rispetto e sulla tutela della dignità umana. Attraverso il linguaggio della letteratura, l’autore porta all’attenzione del pubblico una problematica che continua a colpire profondamente la società contemporanea, offrendo spunti di dialogo e sensibilizzazione rivolti all’intera comunità.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, presentazione del libro “I fiori non muoiono mai” di Mario Grimaldi

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