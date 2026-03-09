Giovedì 12 marzo alle 17 si terrà alla SMSBiblio di Pisa la presentazione del libro

Pisa, 9 marzo 2026 - Appuntamento giovedì 12 marzo alle 17 alla SMSBiblio con la professoressa Valeria Serofilli per la presentazione del suo ultimo libro "Il cappello a fiori" (Leonida Editrice). Al termine dell’incontro è previsto un momento firma copie con l’autrice. L’evento si inserisce nell’ambito della rassegna culturale “Autori allo specchio”, ideata e diretta dalla stessa Serofilli, nata con l’intento di mettere in dialogo le voci della scrittura contemporanea. Nel corso della serata sarà presentato inoltre lo scrittore Massimo Bernardi con il suo libro "Nessuno dei miei passi è stato inutile" (Letabeta Edizioni, 2025). La rassegna... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Appuntamento all'SMSBiblio con la presentazione del libro "Il cappello a fiori"

