I giovedì della lettura presentazione del libro di Mario Garofalo

Il 12 marzo alle 16:30 si svolgerà un nuovo evento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino intitolata “I giovedì della lettura”. In questa occasione sarà presentato il libro di Mario Garofalo. L’appuntamento si terrà presso la sede dell’Archivio di Stato e prevede la partecipazione del pubblico interessato.

Giovedì 12 marzo prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”. In tale occasione si presenterà il libro “Scipione Capone. Famiglia, potere e cultura tra Montella, Avellino e Napoli”, di Mario Garofalo. L’evento verrà introdotto da Lorenzo Terzi, direttore dell’Archivio di Stato di Avellino. Interverranno: Giuliana Freda, del Centro di ricerca “Guido Dorso”, e Francesco Barra, già Professore di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Salerno. Modererà l’incontro il giornalista Gianluca Amatucci. Sarà presente l’autore. Nel bicentenario della nascita di Scipione Capone (1825-1904), Mario Garofalo ricostruisce la figura di uno dei protagonisti più rappresentativi dell’Irpina dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Articoli correlati

I giovedì della lettura, presentazione del libro “È normale che…”Giovedì 19 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dellArchivio di Stato di Avellino I giovedì...

Leggi anche: Presentazione a Roma del libro 'Buio Americano' di Mario Del Pero