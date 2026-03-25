A Qualiano, nei pressi di un distributore Eni in via Santa Maria a Cubito, si trova un tombino con il basamento che si sta sgretolando. Dopo una prima segnalazione, è stato segnalato un altro tombino in condizioni di pericolo lungo la stessa strada. I residenti chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza della zona.

Dopo una prima segnalazione, emerge un nuovo tombino con basamento cedente nei pressi del distributore Eni: cittadini chiedono interventi urgenti per la sicurezza. Un’altra segnalazione lungo via Santa Maria a Cubito. Non si arresta il flusso di segnalazioni che arrivano dai cittadini di Qualiano sullo stato delle infrastrutture stradali. L’ultima riguarda ancora via Santa Maria a Cubito, dove è stato individuato un altro tombino con il basamento in fase di cedimento, questa volta nei pressi del distributore Eni, in un tratto particolarmente trafficato. La criticità è simile a quella segnalata solo pochi giorni fa nella stessa arteria: il supporto del tombino risulta instabile e visibilmente compromesso, con il rischio concreto che possa sprofondare ulteriormente sotto il peso dei veicoli in transito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, altro tombino pericoloso in via Santa Maria a Cubito

Articoli correlati

Qualiano, tombino pericoloso in via Santa Maria a Cubito: nuova segnalazioneUn cittadino segnala un tombino che sta cedendo nel tratto di via Santa Maria a Cubito lato Circumvallazione: pericolo per auto e pedoni La...

Leggi anche: Qualiano, rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie

Approfondimenti e contenuti su Santa Maria

Argomenti discussi: Qualiano tombino pericoloso in via Santa Maria a Cubito | nuova segnalazione; Il saluto di Mastella all'Arcivescovo Accrocca: Grazie a nome della Città: tra noi visione complementare per una comune idea di una Chiesa in uscita, samaritana.