Un residente di Qualiano ha segnalato un tombino che si trova in cattive condizioni in via Santa Maria a Cubito, vicino alla Circumvallazione. La struttura sembra essere in parte crollata o danneggiata, creando rischi per le auto che transitano e per i pedoni che attraversano la zona. La segnalazione è stata fatta per richiedere un intervento di riparazione o sostituzione.

Un cittadino segnala un tombino che sta cedendo nel tratto di via Santa Maria a Cubito lato Circumvallazione: pericolo per auto e pedon i. La segnalazione arriva dai cittadini. Una nuova segnalazione è giunta questa mattina in redazione e riguarda via Santa Maria a Cubito, a Qualiano. Un cittadino ha denunciato la presenza di un tombino che sta progressivamente perdendo il suo supporto, creando una situazione di potenziale pericolo sia per la circolazione stradale che per i pedoni. La criticità si trova al centro della carreggiata. La zona interessata è il tratto di via Santa Maria a Cubito lato Circumvallazione esterna, un’area particolarmente trafficata dove il passaggio continuo di veicoli potrebbe aggravare ulteriormente la criticità segnalata. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, tombino pericoloso in via Santa Maria a Cubito: nuova segnalazione

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