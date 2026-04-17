Napoli 33enne ferito da cinque colpi di pistola | Mi hanno ferito in un tentativo di rapina

Nella notte a Napoli, un uomo di 33 anni è stato colpito da cinque colpi di pistola. La vittima, già conosciuta alle forze dell’ordine, ha riferito di essere stata ferita durante un tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno indagando sull’accaduto. Al momento non ci sono ulteriori dettagli disponibili sulla dinamica dell’evento.

Un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto ferito da cinque colpi di pistola nella notte a Napoli. Secondo quanto riferito, i carabinieri sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove il 33enne si era presentato poco prima per ricevere cure mediche. L’uomo ha riportato ferite al braccio sinistro, alle gambe e alla parte bassa della schiena. Non sarebbe in pericolo di vita, ma resta ricoverato in osservazione in attesa di un intervento chirurgico. Stando a una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare, il ferimento sarebbe avvenuto durante un tentativo di rapina nel quartiere Marianella. Tuttavia, il sopralluogo effettuato dai carabinieri nella zona indicata ha dato esito negativo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Napoli, 33enne ferito da cinque colpi di pistola: “Mi hanno ferito in un tentativo di rapina” Notizie correlate Napoli, tentativo di rapina con un coltello: ferito un 15enne in corso GaribaldiUn ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri durante un tentativo di rapina avvenuto in corso Garibaldi, nelle... Napoli, minorenne ferito a colpi di pistola in piazza Carolina: c’è un fermatoLa Polizia di Stato ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo gravemente sospettato di aver ferito un minorenne nel cuore... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistola; Mugnano e Napoli, esplosi colpi nella notte: i feriti non sono in pericolo di vita - Napoli Village -; Cinque colpi di pistola per una rapina: il raid in strada; Agguato a Secondigliano, spari tra la gente: ferito 44enne. Napoli, pregiudicato ferito da 5 colpi di pistolaSi continua a sparare a Napoli. Questa notte i carabinieri sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Poco prima un 33enne napoletano già noto alle ... ilmattino.it Uno studio dell'Università di Napoli Federico II mostra come i polifenoli e i sentori organolettici dell’Evo cambiano rapidamente con l'uso domestico quotidiano. Ma più l'olio è ricco di polifenoli minore sarà la degradazione della sua qualità facebook La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis non dispone di alcun profilo Instagram. Eventuali account a lui riferiti non sono ufficiali e non sono in alcun modo riconducibili alla sua persona. x.com