L’ASL di Caserta ha deciso di revocare un bando legale dopo aver ricevuto osservazioni dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere. La revoca è avvenuta in seguito alla valutazione delle contestazioni presentate, senza ulteriori dettagli sulla natura delle osservazioni o sui motivi che hanno portato alla decisione. La vicenda riguarda il settore legale e coinvolge direttamente le procedure di assegnazione di incarichi professionali.

Un successo che segna un punto a favore della trasparenza e della meritocrazia nel mondo dell'avvocatura casertana. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (COA) di Santa Maria Capua Vetere, guidato dalla Presidente Avv. Angela Del Vecchio, ha ottenuto un risultato fondamentale: l’ASL Caserta ha ufficialmente revocato il precedente bando per il conferimento degli incarichi legali, accogliendo in toto le osservazioni sollevate dall'Ordine. La mobilitazione del COA era nata dalla necessità di tutelare la dignità della professione e garantire pari opportunità a tutti gli iscritti. Sotto la lente d'ingrandimento era finito, in particolare, l'Articolo 4 del vecchio avviso, che imponeva il possesso di almeno 5 incarichi pregressi per poter accedere alla selezione.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - ASL Caserta revoca il bando legale: accolte le osservazioni del COA di Santa Maria Capua Vetere

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