Ordinanza balneari Positivo riscontro di Fiba Confercenti

Nella regione Puglia si è svolto di recente un incontro tra i soggetti interessati per discutere eventuali modifiche all’ordinanza balneare proposta. La FibaConfesercenti ha espresso un riscontro positivo rispetto alle proposte avanzate. La discussione si è concentrata sulle possibili variazioni all’ordinanza, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici delle proposte o delle decisioni prese durante l’incontro.

Sì è tenuto nei giorni scorsi un incontro tar i soggetti interessati per la discussione per eventuali modifiche alla ordinanza balneare proposta dalla Regione Puglia. Alla presenza dell'assessore al Demanio, Raffaele Piemontese, la dirigente del settore Costanza Moreo, gli ufficiali responsabili del comparto marittimo e il direttore generale dell'Arpa Puglia, sono state avanzate dai presenti alcune richieste di modifica rispetto alla bozza di ordinanza presentata. Il provvedimento, condiviso anche dai Comuni e dalle associazioni di categoria, disciplina l’utilizzo delle spiagge e delle aree marine destinate alla balneazione, regolando le attività turistico-ricreative sul demanio marittimo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Ordinanza balneari. Positivo riscontro di Fiba Confercenti Concessioni balneari: Fiba Confesercenti lancia supporto per bandi e tutelare gli operatori uscenti.La battaglia per le concessioni balneari è entrata in una fase cruciale, con una priorità chiara espressa da Fiba Confesercenti: la riassegnazione... Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini...