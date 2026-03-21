Gite scolastiche l’amaro sfogo dei docenti tra zero compensi e rischi legali Un docente che organizza un viaggio d’istruzione e accompagna i ragazzi è folle

I docenti che organizzano e accompagnano gite scolastiche esprimono sui social il loro malcontento, sottolineando le responsabilità penali che devono affrontare, i carichi burocratici e la mancanza di compensi e tutele. Lamentano inoltre l’assenza di riconoscimenti economici e criticano la percezione di essere considerati “folle” nel dedicarsi a queste attività. La questione riguarda principalmente il peso delle responsabilità e le condizioni di lavoro dei docenti coinvolti.

Sui social i docenti criticano duramente le gite: lamentano enormi responsabilità penali, pesanti carichi burocratici, zero compensi e tutele L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Trenitalia a Didacta Italia: agevolazioni per gite scolastiche, piattaforma interattiva viaggi d’istruzione e PCTO sostenibilitàA Didacta Italia, Trenitalia presenta le nuove iniziative per le scuole: agevolazioni per gite scolastiche, piattaforme per docenti, percorsi PCTO e... Scontro tra studenti e docenti che bloccano le gite per protesta: “Ci rimettiamo solo noi”La protesta dei docenti contro il mancato rinnovo del contratto collettivo sta avendo ripercussioni sempre più visibili sulla vita scolastica... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gite scolastiche Gite scolastiche, uno studente su due non parte: prof indisponibili e costi elevati, per 4 giorni si spendono più di 400 euroProf accompagnatori che latitano, costi alle stelle, sanzioni disciplinari contro gli studenti turbolenti ma anche giovani che non hanno poi così tanta voglia di stare con i propri coetanei. Così - ... ilmessaggero.it Il problema delle gite scolastiche non è solo la burocraziaLo scorso maggio è scaduta la seconda deroga a una norma che rende molto complicato dal punto di vista burocratico organizzare le gite scolastiche. Dal 2023 infatti la legge obbliga le scuole a ... ilpost.it