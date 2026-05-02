Giro di Turchia 2026 Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappa

Nella settima tappa del Giro di Turchia 2026, la bandiera italiana è stata esposta grazie a Davide Ballerini, che ha conquistato la vittoria dopo oltre tre anni. L’ultimo successo risaliva a ottobre 2022, alla Coppa Bernocchi. La gara si è conclusa con Ballerini che ha tagliato il traguardo davanti agli avversari, portando a casa il risultato più importante della sua stagione.

Sventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo l’ultimo successo, datato ottobre 2022 alla Coppa Bernocchi. Il corridore della XDS Astana si è imposto in volata sul traguardo Antalya, centrando la sua decima vittoria in carriera tra i professionisti. Il 31enne lombardo è stato bravissimo a destreggiarsi in gruppo e ha battuto allo sprint il polacco Marceli Bogus?awski (ATT Investments) ed il belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise). Una tappa caratterizzata dalla fuga dei padroni di casa Talha Tektas (Mu?la Büyük?ehir Belediyesi Spor Kulübü) e Dogukan Arikan (Spor Toto Cycling Team), del belga Axandre Van Petegem (Tarteletto – Isorex) e dal polacco Piotr Pekala (ATT Investments).🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappa Notizie correlate Leggi anche: Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe in volata vince la prima tappa, sul podio Davide Persico Giro di Turchia 2026: sprint vincente di Aniolkowski nella quarta tappa, terzo Persico. Fancellu quarto nella generaleTermina con la vittoria in volata di Stanislaw Aniolkowski la quarta tappa del Giro di Turchia 2026. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giro di Turchia 2026, la startlist definitiva; GIRO DI TURCHIA 2026, INVERSIONE DI ROTTA E DUE ARRIVI IN SALITA NEL PERCORSO DELLA 61? EDIZIONE; Giro di Turchia 2026, Sosa vince la terza tappa ed è il nuovo leader. Fancellu sfiora il podio; Giro di Turchia, 6ª tappa: impresa di Bagatin! Arriva solo in cima a Feslikan dopo una lunga fuga. Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappaSventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo ... oasport.it Giro di Turchia 2026, Christian Bagatin vince in solitaria la sesta tappaParla italiano la sesta tappa del Giro di Turchia: la frazione regina della corsa anatolica, con partenza da Antalya ed arrivo in quota a Feslikan dopo ... oasport.it Un metro e ottantatré per settantatré chili. Eppure, chilometro dopo chilometro, sulla salita della 6ª tappa del Giro di Turchia Christian Bagatin ha scoperto un suo nuovo limite. - facebook.com facebook Check out VIDEO: Highlights Tappa 6 of the Giro di Turchia 2026—a concise recap of the key moments and the best images from Stage 6. Dive into the highlights and watching the embedded recap from the race. Read the full article on SpazioCiclismo and cat x.com