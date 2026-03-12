Maltempo Italia tempesta di grandine | danni e paura

Nelle prime ore del mattino, varie zone urbane sono state interessate da un violento nubifragio che ha causato ingenti danni. La forte grandinata ha trasformato strade e piazze in corsi d’acqua improvvisati, creando situazioni di emergenza e paura tra i residenti. La tempesta ha interessato diverse città, lasciando dietro di sé danni significativi alle infrastrutture e agli arredi pubblici.

Un violento nubifragio ha colpito nelle prime ore della mattinata diverse aree urbane, trasformando in pochi minuti strade e piazze in corsi d'acqua improvvisati. La pioggia torrenziale, accompagnata da raffiche di vento e fenomeni temporaleschi particolarmente intensi, ha provocato allagamenti diffusi e numerosi disagi alla circolazione. Molti automobilisti si sono trovati intrappolati nel traffico mentre l'acqua continuava a salire, rendendo difficile anche l'accesso ad alcune zone residenziali. Le segnalazioni di strade allagate, tombini saltati e sottopassi impraticabili hanno iniziato a moltiplicarsi nel giro di pochi minuti.

