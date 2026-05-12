Giro d’Italia 2026 domani la Praia a Mare-Potenza | 203 km tra Calabria e Basilicata

Da sportface.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani il Giro d’Italia 2026 attraverserà la regione tra Calabria e Basilicata, con la quinta tappa che collegherà Praia a Mare a Potenza. La corsa coprirà una distanza di 203 chilometri e si svolgerà mercoledì 13 maggio. La tappa prevede un percorso tra le due regioni, coinvolgendo diversi territori lungo il tracciato. La gara continuerà con questa fase che porterà i corridori verso la città di destinazione.

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Il Giro d’Italia 2026 proseguirà domani, mercoledì 13 maggio, con la quinta tappa: la Paria a Mare-Potenza. Saranno 203 chilometri tra Calabria e Basilicata, con partenza dalla provincia di Cosenza e arrivo nel capoluogo lucano. Una frazione lunga, insidiosa e ricca di attraversamenti, destinata a mettere alla prova il gruppo dopo i primi giorni della Corsa Rosa. La partenza fittizia è fissata alle 12.15, mentre il via reale arriverà alle 12.25. Dopo il passaggio da Paria a Mare, la carovana attraverserà Castrocucco prima di entrare nel cuore del percorso verso la Basilicata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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