Il Giro d’Italia 2026 si sta rivelando difficile per Jonathan Milan, considerato uno dei favoriti nelle volate. Dopo aver partecipato a sei tappe, di cui tre vinte in volata, non è ancora riuscito a conquistare la maglia ciclamino. Nonostante le occasioni a disposizione, il corridore non ha ancora ottenuto successi e la sua corsa si fa complicata. La gara continua con diverse tappe ancora da disputare, lasciando incerte le possibilità di Milan di ottenere il traguardo desiderato.

Il Giro d’Italia 2026 non sta prendendo la piega desiderata e auspicata da Jonathan Milan, che si è presentato all’appuntamento come uno dei velocisti più accreditati e che dopo sei tappe (di cui ben tre risolte in volata) non è ancora riuscito ad alzare le braccia al cielo. Il 25enne friulano sperava di conquistare la prima maglia rosa sul traguardo di Burgas, ma lo sprint condizionato da una caduta in Bulgaria non gli ha sorriso: si è ritrovato da solo, ha provato a lanciarsi, ma nonostante la potenza sprigionata si è dovuto accontentare della quarta posizione, battuto dal francese Paul Magnier. Si sperava in un epilogo più felice a Sòfia,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia stregato per Jonathan Milan: le volate ancora a disposizione, ma ora per la maglia ciclamino è dura

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