Cervia il gusto della Romagna tra mare e tradizione | gli eventi per il ponte del Primo Maggio

A Cervia, tra il mare e le tradizioni locali, si preparano diversi eventi per il ponte del Primo Maggio. La città invita a riscoprire i sapori e le atmosfere della Romagna, con manifestazioni che si svolgeranno nelle piazze e lungo la costa. L’occasione è quella di fermarsi e vivere un weekend all'insegna della cultura e delle specialità gastronomiche della zona.

Ci sono luoghi che si raccontano meglio attraverso i sapori. Cervia è uno di questi. Tra il profumo salmastro dell’Adriatico e le piazze che custodiscono la memoria della città, il lungo weekend del 1° maggio diventa un invito a rallentare e a riscoprire la Romagna nella sua forma più autentica.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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