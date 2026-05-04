Tramarossa debutta al Giro d’Italia 2026 | il denim protagonista tra sport lifestyle e tradizione

Nel 2026, il marchio di denim “Tramarossa” farà il suo debutto al Giro d’Italia, portando il suo stile tra le strade della corsa ciclistica. La manifestazione, che attraversa paesaggi storici e montani, rappresenta un momento di grande richiamo per il pubblico e le aziende che vogliono essere presenti nel racconto dell’Italia. La collaborazione tra il brand e la corsa si inserisce in un contesto di continuità tra sport, moda e tradizione locale.

Il Giro d’Italia è, per definizione, il racconto itinerante dell’anima italiana. Non è semplicemente una sfida tra i giganti del pedale, ma un rito collettivo che ogni anno attraversa borghi millenari e vette leggendarie, portando con sé il fascino del “Bel Paese”. Per l’edizione 2026, questa narrazione si arricchisce di un capitolo fondamentale dedicato allo stile: “Tramarossa” entra ufficialmente nella carovana in qualità di Lifestyle Partner, sancendo un sodalizio tra l’eccellenza del denim sartoriale e la competizione ciclistica più iconica del mondo. La partnership tra “Tramarossa” e il Giro d’Italia non si esaurisce in una semplice sponsorizzazione visiva.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - “Tramarossa” debutta al Giro d’Italia 2026: il denim protagonista tra sport, lifestyle e tradizione Notizie correlate “Seoul Lifestyle” a Milano: all’ADI Museum la mostra sul Soban tra tradizione e innovazioneIl Soban coreano tradizionale (piccolo tavolo da portata) è presentato sotto una nuova luce alla Milano Design Week. Montesarchio, il Liceo Fermi protagonista al Giro d’ItaliaFocus dell’intervento è stato il contributo degli studenti al progetto “Caudina Viva”, il distretto del commercio diffuso ideato e sviluppato in...