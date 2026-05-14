Giro d' Italia provano a spingere e far cadere i ciclisti Identificati e denunciati | Vergognatevi

Durante la corsa del Giro d'Italia, alcuni individui hanno cercato di spingere e far cadere i ciclisti lungo il percorso. Le autorità hanno identificato e denunciato le persone coinvolte, definendo il loro comportamento come un atto di inciviltà. L’episodio ha creato preoccupazione per la sicurezza degli atleti e ha disturbato lo svolgimento della competizione, che rappresenta una sfida impegnativa per i partecipanti. La gara, considerata una grande manifestazione sportiva, si è trovata a dover gestire un episodio che ha messo in discussione il rispetto per i corridori.

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