Giro d' Italia provano a spingere e far cadere i ciclisti Identificati e denunciati | Vergognatevi
Durante la corsa del Giro d'Italia, alcuni individui hanno cercato di spingere e far cadere i ciclisti lungo il percorso. Le autorità hanno identificato e denunciato le persone coinvolte, definendo il loro comportamento come un atto di inciviltà. L’episodio ha creato preoccupazione per la sicurezza degli atleti e ha disturbato lo svolgimento della competizione, che rappresenta una sfida impegnativa per i partecipanti. La gara, considerata una grande manifestazione sportiva, si è trovata a dover gestire un episodio che ha messo in discussione il rispetto per i corridori.
Un momento di inciviltà che ha messo a rischio la sicurezza degli atleti e la gara. Perché il Giro è sì una festa, ma è soprattutto una competizione difficile, una sfida contro se stessi, contro i pedali e contro la strada. Siamo a San Vitaliano, nel bel mezzo della Paestum-Napoli di ieri. Il video mostra un gruppo di ragazzi che, all’improvviso, all’altezza di una rotonda, inizia a sferrare calci. L'episodio Uno di loro allunga una gamba, rischiando di causare una caduta di gruppo che sarebbe stata pericolosa per l’incolumità degli atleti, oltre che per la regolarità della competizione. Un tentativo di sgambetto e di sabotaggio (che si aggiunge a quello di strappare una borraccia da una bici). 🔗 Leggi su Ilmattino.it
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