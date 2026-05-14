Giro d’Italia oggi sesta tappa | orario percorso e dove vederla

Oggi si disputa la sesta tappa del Giro d’Italia, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La frazione copre una distanza di 142 chilometri e si svolge giovedì 14 maggio. La gara attraversa diverse zone del sud Italia, con un percorso pianeggiante che si conclude nella città partenopea. La corsa può essere seguita in diretta televisiva e su piattaforme digitali, come di consueto durante l’intera manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi, giovedì 14 maggio, si corre la Paestum-Napoli, di 142 chilometri. La frazione 6 della Corsa rosa presenta una sola difficoltà altimetrica, che non dovrebbe creare troppi cambiamenti nella classifica generale: probabile una conclusione in volata nel capoluogo campano. In maglia rosa c'è il portoghese. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Giro d’Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla(Adnkronos) – Dopo lo show bulgaro, il Giro d'Italia comincia a far girare le ruote in Italia con la 'prima' tappa nella penisola. Leggi anche: Giro d’Italia, oggi tappa 5: orario, percorso e dove vederla Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 5: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 11: Percorso, orari, altimetria 20 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d'Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla; Giro d’Italia, finale folle: Arrieta vince la tappa, maglia rosa a Eulalio. Cosa è successo oggi al Giro d’Italia: Ciccone lasciato al suo destino, Red Bull di Pellizzari indecifrabile, cadute e ribaltoni - x.com Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Paestum-Napoli. Finale da volata in Piazza del PlebiscitoPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Giro d'Italia 2026: Paestum-Napoli ... sport.virgilio.it Giro d'Italia: Arrieta vince a Potenza, Eulalio è la nuova Maglia rosaIl portacolori della Bahrain Victorious si è giocato il successo di tappa con Igor Arrieta, compagno di un'avventura nata sulle ardue pendenze del GPM di Montagna Grande di Viggiano. I due facevano ... sport.sky.it