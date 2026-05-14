Giro d’Italia Napoli si veste di rosa per l’arrivo in piazza del Plebiscito

La sesta tappa del Giro d’Italia, giunta alla sua 109ª edizione, è partita dall’area archeologica di Paestum, in provincia di Salerno. La corsa si snoda su un percorso di 141 chilometri che condurrà i ciclisti fino a Napoli. Nella città partenopea, la strada si ferma in piazza del Plebiscito, dove si prevede l’arrivo dei corridori. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e si svolge sotto lo sguardo di spettatori e tifosi lungo il percorso.

È partita dall’area archeologica di Paestum, a Capaccio (Salerno), la sesta tappa della 109esima edizione del Giro d’Italia: un viaggio di 141 chilometri che condurrà i corridori fino a Napoli, con il traguardo in piazza del Plebiscito. L’arrivo è previsto poco dopo le 17. E da questa mattina è “febbre rosa” in decine di comuni della Campania: i campioni passeranno per Salerno, Vietri sul Mare, Cava de’ Tirreni, Sarno, ed entreranno nell’area metropolitana di Napoli all’altezza di Palma Campania. Il percorso proseguirà verso Nola, Cimitile, Pomigliano d’Arco, Acerra ed Afragola, dove i gestori della masseria Ferraioli, bene confiscato alla criminalità organizzata, hanno realizzato la scritta “Qui la camorra ha perso”, che sarà visibile nelle riprese dall’alto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Napoli riabbraccia il Giro d'Italia: grande attesa per l'arrivo in piazza del PlebiscitoNapoli riabbraccia il Giro d'Italia per il quinto anno di fila, un record per il ciclismo moderno.

Il Giro d’Italia cambia percorso a Napoli: niente passaggio a Bagnoli, arrivo in piazza del PlebiscitoLa tappa del 14 maggio del Giro d’Italia 2026 modifica il tracciato per i lavori legati all’America’s Cup e ai cantieri sul lungomare di Bagnoli.

Temi più discussi: Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Linee Vesuviane – Transito della VI tappa Paestum – Napoli del GIRO D’ITALIA; Giro d'Italia 2026, 6^ tappa Paestum-Napoli: il percorso.

?? Davide Ballerini (XAT) wins in Napoli ?? Davide Ballerini (XAT) ?? Jasper Stuyven (SOQ) ?? Paul Magnier (SOQ) #GirodItalia x.com

Giro d'Italia 2026, la tappa di oggi: Paestum-Napoli. Finale da volata in Piazza del PlebiscitoPercorso, altimetria, difficoltà, salite e orari di passaggio della 6.a tappa del Giro d'Italia 2026: Paestum-Napoli ... sport.virgilio.it

LIVE Giro d’Italia 2026 6ª tappa, arrivo previsto a Napoli alle ore 17.30: tutto pronto per lo sprint finale di gruppoIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 6ª tappa da Paestum a Napoli: partenza alle ore 13:50, arrivo previsto verso le 17:15 circa ... fanpage.it