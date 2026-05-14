Il Giro d’Italia torna in Campania per il quinto anno consecutivo, con la partenza questa volta da Paestum. La prima tappa si snoda attraverso le strade di Cardito, Afragola e Caivano, prima di proseguire verso le successive tappe. La corsa, iniziata oggi 14 maggio 2026, coinvolge numerosi ciclisti professionisti e attrae l’attenzione di appassionati e tifosi lungo il percorso. La partecipazione di questa regione al Giro rappresenta una tradizione consolidata e un momento di grande fermento per gli organizzatori.

Per il quinto anno consecutivo Napoli torna protagonista del Giro d’Italia. Oggi, 14 maggio 2026, la città ospita infatti l’arrivo della sesta tappa della 109esima edizione della corsa rosa, un appuntamento che coinvolgerà numerosi comuni della Campania tra paesaggi suggestivi, eventi collaterali e modifiche alla viabilità. La frazione odierna partirà da Paestum alle 13.50 e si concluderà nel cuore del capoluogo partenopeo dopo 141 chilometri attraversando località ricche di storia, cultura e tradizioni. Il percorso unirà simbolicamente l’antica Poseidonia alla moderna Neapolis, attraversando il litorale campano e diversi centri dell’area metropolitana. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giro d’Italia in Campania, partenza da Paestum: tappe a Cardito, Afragola e Caivano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ciclismo, al via il Giro d'Italia: da venerdì tre tappe in Bulgaria, poi martedì' 12 la Catanzaro Cosenza e mercoledì 13 la partenza da Paria a MareI giorni che precedono la partenza del Giro d’Italia di ciclismo sono quelli a più alta fibrillazione ed intensi, e anche quest’anno è così, e questa...

Giro d’Italia 2026: date, orari di partenza e arrivo delle 21 tappeIl Giro d’Italia 2026 di ciclismo su strada prenderà il via venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e si concluderà domenica 31 maggio a Roma: saranno 21 le...

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 4: Percorso, orari, altimetria 12 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Giro d’Italia 2026: presentata la nona tappa, Cervia-Corno alle Scale, in programma domenica 17 maggio.

DIRETTA Giro d'Italia 2026 LIVE Sesta Tappa: from Paestum to Napoli in 141 km with a mostly flat profile and a chancy finale. Real-time rider tracking, stage classifications, and updated gaps available via our app. Live start at 13:50 with TV and streami… x.com

Giro d'Italia, la 6^ tappa in diretta liveFrazione pianeggiante, ma bellissima: partenza da Paestum, sgambata con 'vista' sulla Costiera Amalfitana e passerella finale a Napoli con arrivo a Piazza del Plebiscito. Un'altra chance per i ... sport.sky.it

Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Paestum-Napoli: orari, percorso, tv. Milan cerca la rivincita su MagnierTornano in scena i velocisti al Giro d'Italia 2026. Appuntamento oggi con la sesta tappa, completamente in Campania: da Paestum a Napoli, di 142 ... oasport.it