Giro d' Italia Davide Ballerini vince in volata la sesta tappa Eulalio sempre in rosa

Il 14 maggio si è disputata la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, una frazione di 141 chilometri che ha collegato Paestum a Napoli. La vittoria è andata a Davide Ballerini, che ha prevalso in volata sugli altri concorrenti. Con questa vittoria, Ballerini si è affermato come il primo italiano a conquistare una tappa in questa edizione della corsa ciclistica. La maglia rosa, invece, continua a essere indossata dal corridore Eulalio.

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Napoli, 14 mag. - (Adnkronos) - Davide Ballerini ha vinto in volata oggi giovedì 14 maggio la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum-Napoli di 141 km e diventa il primo italiano a vincere in questa edizione della corsa rosa. Il corridore dell'Astana si impone davanti al belga Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) e al francese Paul Magnier (Soudal Quick Step). Brutta caduta nel curvone finale che vede coinvolti alcuni corridori della Unibet Rose Rockets, la squadra che più stava dettando il ritmo, tra di loro anche il velocista olandese Dylan Groenewegen. Il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) conserva la maglia rosa di leader della classifica generale con 2'51" sullo spagnolo Igor Arrieta (Uae team Emirates Xrg). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giro d'Italia, Davide Ballerini vince in volata la sesta tappa. Eulalio sempre in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro d’Italia 2026: Davide Ballerini vince la sesta tappa evitando una maxi caduta quasi sul traguardo. Eulalio resta maglia rosaNAPOLI – Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia edizione 109 da Paestum a Napoli di 141 km. Giro d’Italia, Ballerini vince a Napoli tra le cadute: Eulalio resta in rosaDavide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia 2026 , la Paestum-Napoli di 142 chilometri, al termine di una giornata segnata da una... Temi più discussi: Davide Ballerini è il primo italiano a vincere al Giro 2026: sua la tappa di Napoli · Risultati ciclismo su strada; Giro d’Italia 2026, ecco gli otto XDS Astana Team: Christian Scaroni e Davide Ballerini guidano una squadra a trazione offensiva; Giro d’Italia, Davide Ballerini ottavo sul traguardo di Sofia; Giro d’Italia, a Napoli prima vittoria di tappa italiana con Davide Ballerini. Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha presenziato alla premiazione di Davide Ballerini per la vittoria della tappa Paestum-Napoli del Giro d’Italia x.com Giro d'Italia, Davide Ballerini regala la prima vittoria all'Italia. Eulalio sempre in rosaDecisiva una caduta nell'ultima curva che mette fuori causa i velocisti. Paura a una cinquantina di chilometri dall'arrivo con alcuni ragazzini che rischiano di provocare un incidente ... sportmediaset.mediaset.it Diretta Giro d’Italia 2026, classifica | Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa! (oggi giovedì 14 maggio)Diretta Giro d'Italia 2026, classifica e streaming video Rai oggi giovedì 14 maggio: orario, percorso e vincitore 6^ tappa Paestum-Napoli di 141 km. ilsussidiario.net