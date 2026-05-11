La quarta tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà a Cosenza, dopo essere partita dalla Bulgaria. Il percorso prevede diverse salite e discese, con un tracciato che attraversa il centro della città. Sono attesi alcuni dei principali favoriti della corsa, mentre le trasmissioni televisive inizieranno nel pomeriggio. La tappa si inserisce nel quadro delle tappe italiane di questa edizione.

Catanzaro, 11 maggio 2026 – Il Giro 2026 torna in Italia. La partenza dalla Bulgaria si è chiusa domenica, con la doppietta in volata di Paul Magnier, che ha sconfitto di un soffio Jonathan Milan e consolidato la vetta della maglia a punti, mentre la rosa è rimasta sulle spalle dell’uruguaiano Silva, vincitore della seconda tappa a Veliko Tarnovo. Da martedì 12 maggio, dunque, il Giro si sposta in Italia, ripartendo dal Sud dove inizierà la risalita dello stivale verso le prime tappe di montagna nel corso della settimana. La quarta frazione sarà totalmente in terra calabra da Catanzaro a Cosenza, probabilmente ancora con una possibilità per i velocisti, anche se un Gpm a metà percorso potrebbe spalancare le porte di una fuga.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026, tappa 4 a Cosenza: altimetria, percorso, favoriti e orari tv

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