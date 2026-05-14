Giro d’Italia | con Ballerini prima vittoria italiana Eulalio resta in rosa

Nel finale caotico sul pavé di Napoli, il Giro d’Italia ha visto una svolta con la prima vittoria italiana di Ballerini. L’incidente ha impedito uno sprint di gruppo, lasciando spazio a un finale imprevedibile. Eulalio, invece, è riuscito a mantenere la maglia rosa, confermando la leadership in classifica generale. La corsa continua con i corridori che si preparano alle prossime tappe, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni sviluppo della competizione.

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