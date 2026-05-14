Giro d’Italia | con Ballerini prima vittoria italiana Eulalio resta in rosa
Nel finale caotico sul pavé di Napoli, il Giro d’Italia ha visto una svolta con la prima vittoria italiana di Ballerini. L’incidente ha impedito uno sprint di gruppo, lasciando spazio a un finale imprevedibile. Eulalio, invece, è riuscito a mantenere la maglia rosa, confermando la leadership in classifica generale. La corsa continua con i corridori che si preparano alle prossime tappe, mentre gli appassionati seguono con attenzione ogni sviluppo della competizione.
Tempo di lettura: 4 minuti Nel caos finale sul pavé di Napoli, invece che uno sprint di gruppo si profila a sorpresa un testa a testa: qui, è un perentorio Davide Ballerini (Xds Astana) ad aggiudicarsi davanti a Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) la sesta tappa del Giro d’Italia, firmando il primo successo di un corridore azzurro nella corsa. L’arrivo in gruppo lascia immutata la classifica generale con il portoghese Eulalio (Bahrain Victorious) in maglia rosa e Arrieta (Uae Team Emirates Xrg) distanziato di 2’51”. La fase finale è caratterizzata ancora una volta da una caduta che coinvolge la testa del gruppo, presentatosi compatto nell’ultima curva a gomito a 400 metri dal traguardo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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