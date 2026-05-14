Giro d' Italia Ballerini trionfa sul traguardo di piazza del Plebiscito

Napoli ha accolto il Giro d'Italia per il quinto anno consecutivo, un record nel ciclismo contemporaneo. La tappa si è conclusa con la vittoria di un ciclista che ha tagliato il traguardo di piazza del Plebiscito. La corsa ha attraversato le strade della città, attirando numerosi spettatori lungo il percorso. La vittoria è stata ufficializzata dopo l'arrivo, mentre il pubblico ha festeggiato l'evento con entusiasmo. La manifestazione è terminata nella piazza centrale, dove si sono svolte le consuete premiazioni.

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