Giro d' Italia Ballerini trionfa sul traguardo di piazza del Plebiscito
Napoli ha accolto il Giro d'Italia per il quinto anno consecutivo, un record nel ciclismo contemporaneo. La tappa si è conclusa con la vittoria di un ciclista che ha tagliato il traguardo di piazza del Plebiscito. La corsa ha attraversato le strade della città, attirando numerosi spettatori lungo il percorso. La vittoria è stata ufficializzata dopo l'arrivo, mentre il pubblico ha festeggiato l'evento con entusiasmo. La manifestazione è terminata nella piazza centrale, dove si sono svolte le consuete premiazioni.
Napoli ha riabbracciato il Giro d'Italia per il quinto anno di fila, un record per il ciclismo moderno. La sesta tappa dell'edizione 2026 della corsa rosa, dopo il via da Paestum, si è conclusa dopo 141 km sul suggestivo traguardo di piazza del Plebiscito, una delle piazze più iconiche al mondo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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