Giro d' Italia a Napoli Manfredi | Ricaduta economica supera 10mln di euro
Il Giro d’Italia ha portato a Napoli un incremento economico che supera i 10 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal sindaco. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e visitatori, contribuendo a mobilitare attività commerciali e ricettive locali. La corsa ha attraversato la città, attirando l’attenzione di appassionati e media, con un impatto diretto su vari settori economici. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, coinvolgendo diverse realtà del territorio.
“Il Giro d’Italia ha una ricaduta economica sulla città che supera i 10 milioni di euro, un ‘occasione importante dal punto di vista economico. Ma dobbiamo immaginare che la tappa trasmessa in mondovisione vista da milioni di telespettatori è un grandissimo spot pubblicitario per Napoli che rafforza il brand della città”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli a margine dell’arrivo in piazza del Plebiscito della 6^ tappa del Giro d’Italia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
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