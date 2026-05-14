Giro d' Italia a Napoli Manfredi | Ricaduta economica supera 10mln di euro

Il Giro d’Italia ha portato a Napoli un incremento economico che supera i 10 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal sindaco. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e visitatori, contribuendo a mobilitare attività commerciali e ricettive locali. La corsa ha attraversato la città, attirando l’attenzione di appassionati e media, con un impatto diretto su vari settori economici. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, coinvolgendo diverse realtà del territorio.

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