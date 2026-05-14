Giro d' Italia a Napoli Manfredi | Ricaduta economica supera 10mln di euro

Da lapresse.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia ha portato a Napoli un incremento economico che supera i 10 milioni di euro, secondo quanto dichiarato dal sindaco. L’evento ha coinvolto numerosi partecipanti e visitatori, contribuendo a mobilitare attività commerciali e ricettive locali. La corsa ha attraversato la città, attirando l’attenzione di appassionati e media, con un impatto diretto su vari settori economici. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti, coinvolgendo diverse realtà del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Il Giro d’Italia ha una ricaduta economica sulla città che supera i 10 milioni di euro, un ‘occasione importante dal punto di vista economico. Ma dobbiamo immaginare che la tappa trasmessa in mondovisione vista da milioni di telespettatori è un grandissimo spot pubblicitario per Napoli che rafforza il brand della città”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli a margine dell’arrivo in piazza del Plebiscito della 6^ tappa del Giro d’Italia. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

giro d italia a napoli manfredi ricaduta economica supera 10mln di euro
© Lapresse.it - Giro d'Italia a Napoli, Manfredi: "Ricaduta economica supera 10mln di euro"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia a Napoli, Manfredi: “Una grande festa dello sport e della bellezza”Il sindaco di Napoli soddisfatto per il ritorno del Giro d’Italia in città per il quinto anno consecutivo: “Piazza del Plebiscito richiama uno...

Leggi anche: Giro d’Italia, Manfredi: “A Napoli la tappa della bellezza, grande festa dello sport”

Temi più discussi: Domenica 17 maggio il Giro d’Italia a Cervia: dalle 10 alle 13 chiuse le strade del percorso.; Sabato 16 maggio passa il Giro d’Italia; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 10: Percorso, orari, altimetria 19 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV.

giro d italia aGiro D'italia: tutteUna tappa breve e perlopiù pianeggiante, un'occasione per i velocisti, ma anche una delle frazioni più belle e scenografiche di questa edizione. Luca Vergallito (Alpecin-Premier Tech), Martin Marcellu ... gazzetta.it

giro d italia aGiro d'Italia 2026, Ballerini vince la 6^ tappa, Eulalio resta in maglia rosaSesta tappa oggi, 14 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Paestum e arriva a Napoli, per un totale di 142 km. La maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, mentre ieri la t ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web