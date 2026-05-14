Giro d’Italia a Napoli Manfredi | Una grande festa dello sport e della bellezza

Il Giro d’Italia torna a Napoli per il quinto anno consecutivo, attirando l’attenzione di molti appassionati di ciclismo. Il sindaco della città ha commentato con entusiasmo la presenza della manifestazione, sottolineando come Piazza del Plebiscito sia un luogo simbolico, ricordando un storico arrivo vinto da un noto ciclista italiano. La corsa attraversa le strade partenopee, coinvolgendo cittadini e visitatori, e rappresenta un momento di festa per lo sport e la bellezza della città.

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Il sindaco di Napoli soddisfatto per il ritorno del Giro d’Italia in città per il quinto anno consecutivo: “Piazza del Plebiscito richiama uno storico arrivo vinto da Francesco Moser”. Grande entusiasmo a Napoli per il passaggio del Giro d’Italia, tornato nel capoluogo campano per il quinto anno consecutivo. A sottolineare il clima di festa vissuto in città è stato il sindaco Gaetano Manfredi, che ha parlato di una partecipazione straordinaria lungo tutto il percorso della tappa. “È un momento di grande gioia. Ci sono migliaia di persone per strada per accogliere i ciclisti, tantissime famiglie e tanti bambini”, ha dichiarato il primo cittadino. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giro d’Italia a Napoli, Manfredi: “Una grande festa dello sport e della bellezza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia, Manfredi: “A Napoli la tappa della bellezza, grande festa dello sport” Il Giro d’Italia arriva a Napoli: festa di sport, mare e passioneNapoli si prepara ad accogliere una delle tappe più attese del Giro d’Italia, trasformandosi ancora una volta in un grande palcoscenico a cielo... Temi più discussi: Domenica 17 maggio il Giro d’Italia a Cervia: dalle 10 alle 13 chiuse le strade del percorso.; Sabato 16 maggio passa il Giro d’Italia; Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 10: Percorso, orari, altimetria 19 maggio, dove vedere | Ciclismo; Giro d’Italia 2026, Tappa 6: percorso, favoriti e dove vederla in TV. Giro d'Italia (@giroditalia) / Posts / X x.com Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Paestum-Napoli: orari, percorso, tv. Milan cerca la rivincita su MagnierTornano in scena i velocisti al Giro d'Italia 2026. Appuntamento oggi con la sesta tappa, completamente in Campania: da Paestum a Napoli, di 142 ... oasport.it Tappa oggi Giro d'Italia 2026, Paestum - Napoli: percorso e altimetriaSesta frazione del Giro che arriva per la quinta volta consecutiva nel capoluogo partenopeo, per la prima volta in Piazza del Plebiscito dove sarà volata. Tra i favoriti Jonathan Milan, nuovo duello c ... today.it