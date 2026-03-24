Morto l'uomo investito da scooter a Corso Vittorio Emanuele | secondo incidente mortale in due giorni a Napoli

Incidente al Corso Vittorio Emanuele, deceduto nella notte l'uomo investito nella serata di ieri. È il secondo sinistro mortale dopo quello di Corso Garibaldi di domenica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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