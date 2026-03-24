napoli muore uomo investito da scooter al corso vittorio emanuele

Il decesso dell''84enne investito da uno scooter al Corso Vittorio Emanuele è avvenuto nella notte dopo il ricovero in ospedale. Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente. È deceduto nella notte l’uomo investito ieri sera, lunedì 23 marzo, al Corso Vittorio Emanuele di Napoli. La notizia è stata riportata da Fanpage, che cita fonti qualificate sulla conferma del decesso avvenuto dopo il ricovero in ospedale. Secondo le prime informazioni disponibili, l’uomo – I.F., 84 anni – sarebbe stato investito mentre attraversava la strada. Le sue condizioni sarebbero apparse da subito molto gravi e il trasporto in ospedale sarebbe avvenuto in codice rosso. 🔗 Leggi su 2anews.it

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