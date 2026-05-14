Giro d’Italia a Formia | cinque aree parcheggio gratuite Ecco dove trovarle

A Formia sono state individuate cinque aree di parcheggio gratuite in vista del passaggio della settima tappa del Giro d’Italia, prevista per venerdì 15 maggio. L’amministrazione comunale ha comunicato la disposizione, che riguarda i punti di sosta senza costi aggiuntivi per i partecipanti e i visitatori. La scelta delle aree è stata fatta per facilitare l’afflusso di pubblico e agevolare la mobilità durante l’evento di rilevanza internazionale. I dettagli relativi alle posizioni di queste aree sono stati resi noti dall’ente locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui