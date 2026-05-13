Formia si prepara al Giro d’Italia | ecco dove parcheggiare gratis

Il Comune di Formia ha annunciato che, in vista della settima tappa del Giro d’Italia prevista per venerdì 15 maggio 2026, saranno disponibili diverse aree di parcheggio gratuite. Queste aree sono destinate a cittadini, visitatori e appassionati che desiderano assistere alla corsa e trascorrere la giornata in città. La disponibilità dei parcheggi è stata comunicata in modo ufficiale per facilitare l’afflusso di pubblico in occasione dell’evento sportivo.

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Formia, 13 maggio 2026 – In occasione della 7ª tappa del Giro d’Italia di venerdì 15 maggio 2026, il Comune di Formia mette a disposizione diverse aree di parcheggio gratuite per cittadini, visitatori e appassionati che raggiungeranno la città per vivere una giornata di grande sport e spettacolo. Parcheggi disponibili: Via Olivastro Spaventola (area Mercato nuovo);. Via Madonna di Ponza;. Parcheggio antistante la farmacia comunale dell’ospedale “Dono Svizzero” (sotto la strada “Litoranea”);. Porto Turistico Molo Azzurra (antistante il ristorante Zì Anna);. Piazzale Molo Vespucci. Una rete di aree di sosta pensata per facilitare l’accesso al villaggio di tappa e alle zone dedicate alla partenza della corsa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Parigi-Nizza 2026, Vingegaard si prepara al debutto: "Penso già al Giro d'Italia"Roma, 6 marzo 2026 - Sono pochi i big del ciclismo che ancora devono debuttare in stagione: tra essi ci sono i due più attesi, Tadej Pogacar, che... Il Ravennate si prepara al passaggio del Giro d'Italia: le modifiche alla viabilità previsteMentre sale l'attesa per il Giro d'Italia, il territorio ravennate inizia a prendere 'le misure' per il passaggio della corsa rosa. Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, Formia torna protagonista dopo 52 anni: presentata la 7ª tappa Formia–Blockhaus.; Giro d’Italia 2026, Formia si prepara alla tappa: scuole chiuse, strade blindate e bus navetta speciali; Settimana della Croce Rossa italiana: a Formia screening, prevenzione e formazione per i cittadini; Giro d’Italia a Formia, scatta il piano viabilità: scuole chiuse, divieti e modifiche al trasporto pubblico. Curiosità personale - reddit.com reddit Federica Lani annuncia il suo ritiro dalle gare di sci dlvr.it/TSR3HB x.com Giro d’Italia 2026, Formia si prepara alla tappa: scuole chiuse, strade blindate e bus navetta specialiVenerdì 15 maggio il ritorno della corsa rosa in città dopo 50 anni: ecco tutte le modifiche a viabilità, sosta e trasporto pubblico ... latinaoggi.eu Giro d’Italia a Formia, scatta il piano viabilità: scuole chiuse, divieti e modifiche al trasporto pubblicoFormia si prepara ad accogliere il Giro d’Italia. Venerdì 15 maggio 2026 la città ospiterà la partenza della settima tappa, la Formia–Blockhaus, e per consentire lo svolgimento dell’evento il Comune ... latinacorriere.it