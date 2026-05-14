Oggi si svolge la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, che collega Paestum a Napoli con una distanza di 142 chilometri, tutta in Campania. La corsa prevede il passaggio attraverso diverse località della regione prima di arrivare nella città partenopea. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, e si concentra sulla sfida tra i velocisti, con particolare attenzione alla rivincita di un corridore italiano su un avversario straniero.

Tornano in scena i velocisti al Giro d’Italia 2026. Appuntamento oggi con la sesta tappa, completamente in Campania: da Paestum a Napoli, di 142 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 13.50 PERCORSO TAPPA DI OGGI GIRO D’ITALIA 2026. Tappa breve e pianeggiante. Nella prima parte i ciclisti percorrono la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata, 6,4 chilometri al 3%) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Gli ultimi settanta chilometri, dopo Nola, sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Paestum-Napoli: orari, percorso, tv. Milan cerca la rivincita su Magnier

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