Oggi si corre la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Paestum e arrivo a Napoli. La frazione, lunga 142 chilometri, si svolge interamente in Campania. Si prevede una volata finale, anche se ci sono alcune insidie lungo il percorso. La gara viene trasmessa in diretta televisiva, permettendo agli appassionati di seguire gli ultimi minuti della corsa.

Tornano in scena i velocisti al Giro d’Italia 2026. Appuntamento oggi con la sesta tappa, completamente in Campania: da Paestum a Napoli, di 142 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Tappa breve e pianeggiante. Nella prima parte i ciclisti percorrono la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata, 6,4 chilometri al 3%) per entrare nella piana attorno al Vesuvio. Gli ultimi settanta chilometri, dopo Nola, sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati. Prima di entrare a Napoli si percorrono circa venti chilometri in superstrada.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Paestum-Napoli: orari, percorso, tv. Attesa la volata, ma non mancano le insidie

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