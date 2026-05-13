Giro d’Italia 2026 la tappa di domani Paestum-Napoli | percorso orari tv

Domani si svolgerà la tappa del Giro d’Italia 2026 che collega Paestum a Napoli. La giornata si presenta senza particolari difficoltà, offrendo ai ciclisti un momento di respiro prima di un fine settimana che porterà i primi cambiamenti significativi nella classifica generale. Il percorso e gli orari della tappa sono stati comunicati, e la gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

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Si riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell’inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo scossone alla classifica generale. Il Giro d’Italia continua con la sesta tappa, Paestum-Napoli di 142 chilometri. Il gruppo affronta una frazione breve e pianeggiante contrassegnata da una sola difficoltà altimetrica che non dovrebbe creare scompiglio tra gli uomini di classifica. La conclusione in volata potrebbe essere la conclusione più naturale per l’arrivo nel capoluogo partenopeo. PERCORSO. Tappa breve e pianeggiante. Nella prima parte i ciclisti percorrono la costa tirrenica fino a Salerno per poi salire verso Cava de’ Tirreni (unico GPM di giornata) per entrare nella piana attorno al Vesuvio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tv ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Nessebar-Burgas: percorso, orari, tv Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Catanzaro-Cosenza: percorso, orari, tvL’odierna giornata di riposo servirà a recuperare, almeno in parte, l’energia spese nelle tappe in Bulgaria. Temi più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico; Giro d'Italia a Napoli 2026: il percorso, il piano traffico, la veleggiata solidale, l'Open Village e le scuole chiuse. ???? ???? ?'?????? ????? ?????'???? ? ?????? Giovedì 14 maggio 2026 Napoli accoglierà, per la prima volta in Piazza Plebiscito e non sul Lungomare, il gran finale della tappa con partenza da Paestum. #GirodItalia x.com È un itinerario ben pianificato per la Costiera Amalfitana / Napoli? reddit Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Paestum-Napoli: percorso, orari, tvSi riparte da una giornata di sostanziale tranquillità prima dell'inizio di un fine settimana destinato a concludersi con il primo significativo scossone ... oasport.it Paestum-Napoli, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversateGiovedì 14 maggio si disputerà la sesta tappa del Giro d'Italia 2026: una frazione di 142 km da Paestum a Napoli. La Corsa Rosa proseguirà la propria ... oasport.it