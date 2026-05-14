Giro d’Italia 2026 strade chiuse a Vergato e Riola
Tra pochi giorni, il passaggio della nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo alle Corno alle Scale, comporterà la chiusura delle strade nei comuni di Vergato e Riola. La tappa si svolgerà domenica 17 maggio e coinvolgerà diverse arterie lungo il percorso. Le autorità hanno comunicato le restrizioni temporanee alla circolazione per consentire il passaggio della corsa.
Mancano pochi giorni al passaggio della “Carovana Rosa”, ossia la 9ª tappa del 109° Giro d’Italia “Cervia – Corno alle Scale”, in programma domenica 17 maggio 2026. Anche il Comune di Vergato, come quello di Bologna, di San Lazzaro e di altre località dell'Appenino, ha varato il piano di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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