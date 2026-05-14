Giro d’Italia 2026 strade chiuse a Vergato e Riola

Tra pochi giorni, il passaggio della nona tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Cervia e arrivo alle Corno alle Scale, comporterà la chiusura delle strade nei comuni di Vergato e Riola. La tappa si svolgerà domenica 17 maggio e coinvolgerà diverse arterie lungo il percorso. Le autorità hanno comunicato le restrizioni temporanee alla circolazione per consentire il passaggio della corsa.

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