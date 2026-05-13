Il territorio emiliano-romagnolo si prepara ad accogliere il Giro d’Italia 2026, e le autorità hanno annunciato le strade che saranno chiuse o interdette al traffico durante le tappe nella provincia di Bologna. Le chiusure sono previste in diverse zone della città e dei comuni limitrofi, con orari e tempi che verranno comunicati in modo dettagliato. La pianificazione mira a garantire la sicurezza di corridori e spettatori lungo il percorso.

Bologna, 13 maggio 2026 – Il territorio emiliano-romagnolo si prepara ad accogliere il Giro d’Italia. Domenica 17 maggio ci sarà la nona tappa, che va da Cervia a Corno alle Scale. Gli hotel sold out, e tantissimi italiani attendono freneticamente domenica per il Giro, confermatasi come un evento di rilievo nazionale e internazionale capace di riempire piazze e strade, tutti pronti a incitare e fare il tifo per i ciclisti. Sono quindi numerosi i passaggi a Bologna e provincia, perciò vediamo quali sono le chiusure stradali previste per permettere il passaggio in sicurezza al Giro. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacosa-faregiro-italia-2026-dove-passa-32c2eabd Il passaggio della carovana rosa a Bologna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quali sono le strade chiuse per il Giro d’Italia 2026 a Bologna e provincia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Notizie correlate

Giro d’Italia, strade e scuole chiuse a Napoli e provincia per la carovana rosaA Napoli è tutto pronto per l’arrivo del Giro d’Italia 2026, con la città che domani si trasformerà in un grande circuito a cielo aperto per...

Giro d’Italia 2026: quando inizia, quali sono le tappe e il percorso completoIl Giro d'Italia 2026, edizione numero 109, scatta venerdì 8 maggio dalla Bulgaria, a Nessebar sul Mar Nero, per la prima volta nella storia, e si...

Temi più discussi: Giro d’Italia 2026 a Napoli, quali sono le strade chiuse: il piano traffico per la tappa del 14 maggio; Dispositivo temporaneo di circolazione in varie strade della città in occasione della visita pastorale di Sua Santità Papa Leone XIV in programma per l’8 maggio 2026; Giro d’Italia, il piano del traffico previsto per martedì 12 maggio; Domenica 17 maggio il Giro d’Italia a Cervia: dalle 10 alle 13 chiuse le strade del percorso.

Iniziano gli interventi sulle strade provinciali nelle quali passerà il Giro d'Italia [FOTO] ift.tt/VnXleBv ift.tt/UnXp9zc x.com

Red Bull KM torna per il Giro d'Italia con location più vicine ai traguardi delle tappe - reddit.com reddit

Giro d’Italia 2026 a Napoli, quali sono le strade chiuse: il piano traffico per la tappa del 14 maggioIn occasione della 6ª Tappa del 109° Giro d'Italia, che attraverserà la città di Napoli il prossimo 14 maggio 2026, l’amministrazione Comunale ... ilmattino.it

Strade chiuse e divieti di sosta, scatta il piano traffico per il Giro d’Italia a NapoliGli atleti entreranno nel territorio comunale provenendo dalla statale 162 e percorreranno le seguenti strade fino all’arrivo in piazza del Plebiscito: • Via Emanuele Gianturco; Via Reggia di Portici, ... internapoli.it